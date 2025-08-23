'Ajax-aanvaller in de belangstelling, maar club wijst transfer af'

Ajax versterkte zich deze zomer met Raúl Moro. De Spaanse aanvaller krijgt aan het begin van de competitie direct het vertrouwen van trainer John Heitinga. Dat gaat wel ten koste van Mika Godts, die voorlopig genoegen moet nemen met een plek buiten de basiself, zo schrijft clubwatcher Lentin Goodijk.

"Godts, in wie Ajax nog altijd heel veel potentie ziet, moet het nu even doen met invalbeurten", begint Goodijk in Voetbal International. "Het is aan hem om te laten zien dat hij óók diepgang kan brengen, plus wat meer rendement dan Moro, dan zal hij zich uiteindelijk wel weer terug in het elftal spelen."

Goodijk gaat ook in op een andere aanvaller: "Op links heeft Ajax ook nog Oliver Edvardsen, die in de winter voor zo’n drie miljoen euro overkwam van Go Ahead Eagles. De 26-jarige Noor brengt diepte én rendement, maar is aan de bal dan weer wat minder begaafd dan zijn twee concurrenten. Edvardsen bewees het afgelopen jaar wel een ideale supersub te zijn voor Ajax."

"Hij viel tegen zijn oude club zondag goed in op rechts. De afgelopen periode informeerden wat clubs bij Ajax voor een mogelijke huurdeal, maar daar heeft de club geen oren naar." Onder meer Go Ahead Eagles toonde belangstelling voor een tijdelijke terugkeer van Edvardsen, maar dat lijkt deze zomer niet te gaan gebeuren.