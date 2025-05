Ajax-aanvaller keert terug van blessure: "Onverwachte verrassing"

Ajax beleefde afgelopen woensdag een pijnlijke avond in de Euroborg, waar de Amsterdammers diep in blessuretijd een voorsprong tegen FC Groningen weggaven en nog met 2-2 gelijkspeelden. Ajax-trainer Francesco Farioli beseft dat het gelijkspel tegen Groningen zijn ploeg twee hele dure punten heeft gekost.

"Woensdag was erg moeilijk. Het is altijd lastig om punten te verspelen, zeker in de laatste minuut", zo vertelt de Italiaanse trainer vrijdag op de clubsite van Ajax. "Die laatste minuten zijn de laatste tijd niet in ons voordeel. Maar hoofd omhoog en de blik vooruit." Dit weekend volgt de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Farioli kan zondag tegen FC Twente zeer waarschijnlijk weer een beroep doen op aanvaller Oliver Edvardsen. "Een onverwachte verrassing. Ik verwacht dat Oliver het gaat halen en klaar zal zijn. Vooral zijn progressie van gisteren was erg positief. Laten we afwachten hoe de reactie zaterdag is, maar ik denk dat hij onderdeel van de wedstrijd zal zijn", aldus Farioli.