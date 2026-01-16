Kick-off
Verweij onthult aankomende Ajax-transfer: "Zo goed als zeker"
Ajax-speler: "Ik ben er zeker van dat de club van mij af wilt"

Cherine
Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen
Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen Foto: © BSR Agency

Ajax-speler Oliver Edvardsen is er vrij zeker van dat de club hem wil verkopen of verhuren. Dat vertelt de aanvaller in een gesprek met ESPN. De voormalig smaakmaker van Go Ahead Eagles is zelfbewust en begrijpt waarom Ajax dit standpunt hanteert.

"Ik ben er vrij zeker van dat ze ervoor openstaan om mij te verkopen of te verhuren. Het is een moeilijke keuze, we gaan het zien. Het hangt er ook vanaf wat er komt", aldus Edvardsen in gesprek met ESPN.

"Ik denk niet dat het aan de trainer ligt, maar meer aan mezelf. Ik heb gewoon niet goed genoeg gespeeld. We hebben goede spelers, dus ik snap de situatie wel. Het is een beetje wennen, maar ik doe mijn best. Op links ging het op een natuurlijke manier, nu moet ik misschien wat meer nadenken", vervolgt hij.

Edvardsen houdt de optie tussen verkoop of verhuur open. "We zijn een beetje aan het praten. Er zijn wel wat clubs, maar ik wil er niet heel veel over kwijt. Dat hangt er echt vanaf wat de club wil. We hebben elkaar niet gesproken", aldus Edvardsen.

Oliver Edvardsen Ajax transfers & geruchten
