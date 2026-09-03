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Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"

Amber
bron: Ajax TV
Leo Salazar
Leo Salazar Foto: © BSR Agency

Leo Salazar Hinojosa kijkt reikhalzend uit naar zijn avontuur bij Ajax. De negentienjarige Spanjaard werd woensdag gepresenteerd als nieuwe versterking voor Jong Ajax en komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van RCD Espanyol.

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Ajax heeft in de huurdeal bovendien een optie tot koop opgenomen. Naar verluidt kunnen de Amsterdammers Salazar komende zomer voor ongeveer één miljoen euro definitief overnemen. "Mijn naam is Leo Salazar. Ik speelde bij RCD Espanyol in Spanje. Ik kan voorin op meerdere posities uit de voeten. Ik beschouw mezelf als een veelzijdige speler", stelt hij zichzelf voor bij Ajax TV.

Het contact vanuit Amsterdam maakte veel indruk op de Spaanse jeugdinternational. "Toen ze contact met mij opnamen, deed dat veel met mij. Ik ben heel blij en kan niet wachten om te beginnen."

Salazar omschrijft zichzelf als een speler die veel arbeid levert en altijd in dienst van de ploeg probeert te spelen. "Voor mij zijn dat de ambitie die ik heb en ik beschouw mezelf echt als een teamspeler. Ik blijf altijd sprinten en ga geen enkele inspanning uit de weg", zegt hij over zijn belangrijkste kwaliteiten.

Voorlopig sluit de buitenspeler aan bij Jong Ajax. Daar heeft hij meteen duidelijke doelen. "Ik wil op persoonlijk vlak een belangrijke speler voor het team zijn. Ik wil het beste voor het team, dus we moeten zo hoog mogelijk eindigen in de competitie."

Toch kijkt Salazar ook al met een schuin oog naar de Johan Cruijff ArenA. Wanneer hem wordt gevraagd of hij dit seizoen hoopt door te breken naar de hoofdmacht, reageert hij lachend: "Dat ook. Dat hoort ook bij mijn verwachtingen voor dit seizoen."

Salazar werd geboren in 2007 en doorliep de jeugdopleiding van Espanyol. De afgelopen twee seizoenen kwam hij uit voor het tweede elftal van de Catalaanse club. Een officieel debuut in de hoofdmacht maakte hij nog niet. Bij Espanyol ligt hij nog tot medio 2028 vast.

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