Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"

Leo Salazar Hinojosa kijkt reikhalzend uit naar zijn avontuur bij Ajax. De negentienjarige Spanjaard werd woensdag gepresenteerd als nieuwe versterking voor Jong Ajax en komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van RCD Espanyol.

Ajax heeft in de huurdeal bovendien een optie tot koop opgenomen. Naar verluidt kunnen de Amsterdammers Salazar komende zomer voor ongeveer één miljoen euro definitief overnemen. "Mijn naam is Leo Salazar. Ik speelde bij RCD Espanyol in Spanje. Ik kan voorin op meerdere posities uit de voeten. Ik beschouw mezelf als een veelzijdige speler", stelt hij zichzelf voor bij Ajax TV.

Het contact vanuit Amsterdam maakte veel indruk op de Spaanse jeugdinternational. "Toen ze contact met mij opnamen, deed dat veel met mij. Ik ben heel blij en kan niet wachten om te beginnen."

Salazar omschrijft zichzelf als een speler die veel arbeid levert en altijd in dienst van de ploeg probeert te spelen. "Voor mij zijn dat de ambitie die ik heb en ik beschouw mezelf echt als een teamspeler. Ik blijf altijd sprinten en ga geen enkele inspanning uit de weg", zegt hij over zijn belangrijkste kwaliteiten.