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Ajax-aanwinst bidt op middenstip: "Hij stond er tien minuten"

Amber
bron: Ziggo Sport
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ronald de Boer heeft voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Shelbourne een opvallend tafereel gezien. De analist zag Tolu Arokodare geruime tijd in stilte bidden op de middenstip van de Johan Cruijff ArenA, nog voordat de wedstrijd was begonnen.

Bij Ziggo Sport vertelde De Boer wat hem was opgevallen. "Heb je hem voor de wedstrijd gezien? Tolu stond op de middenstip te bidden, ik denk wel vijf of tien minuten. Hij stond er helemaal alleen. Daarna ging hij naar binnen. Dat komt dus wel goed vanavond, denk ik", lachte de voormalig international.

"Tolu heeft snelheid, dus je kan hem ook in de omschakeling gebruiken. Zijn techniek is best wel oké, van wat ik hoorde. Dat zal niet hetzelfde zijn als Mika Godts, maar wel prima. Ik ken hem niet goed. We gaan het zien", aldus De Boer. Arokodare bleef uiteindelijk negentig minuten op de bank zitten. Vanaf daar zag hij Ajax met 3-1 winnen. 

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