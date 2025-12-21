Ajax-aanwinst heeft ook werkvergunning binnen en is inzetbaar

Takehiro Tomiyasu is per direct inzetbaar voor Ajax, zo meldt Lentin Goodijk van Voetbal International. De aanwinst kan dus mee gaan trainen bij de Amsterdammers.

Ajax melde deze week bekend dat Tomiyasu tot het einde van het seizoen getekend heeft in Amsterdam. Hoewel hij veertien maanden niet gespeeld heeft, verliep de medische keuring vlekkeloos en inmiddels is ook zijn werkvergunning binnen.

Ajax en Tomiyasu hebben bewust gekozen voor een kortlopend contract tot het einde van het seizoen. Mocht de samenwerking bevallen, kan hij langer worden vastgelegd.