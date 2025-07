Ajax-aanwinst Heerkens: "Hoe ik me toen voelde is niet te beschrijven"

"Twee jaar geleden hoorde ik al dat Ajax me volgde", zegt de doelman tegen De Telegraaf. "Op dat moment kon ik daar nog niet veel mee, omdat het nog niet concreet was. Dus trok ik geen conclusies, omdat elke voetballer wel een keer hoort dat die of die club is geïnteresseerd. Maar in maart van dit jaar kwam Ajax terug en was het serieus. Als ze een nieuwe keeper nodig hadden, dan stond ik bovenaan het lijstje."

Deze zomer werd Ajax echt concreet voor Heerkens. "Na het gewonnen EK met Oranje onder 19 drong het pas écht tot me door. Ik had een gesprek met Alex Kroes en hij zei me dat Ajax vol voor me wilde gaan en alles zou doen om me naar Amsterdam te halen. Hoe ik me toen voelde, is niet te beschrijven. Vanaf dat moment ben ik in mijn hoofd alleen maar bij Ajax geweest", aldus doelman Joeri Heerkens.