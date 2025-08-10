Ajax-aanwinst is 'nogal egoïstisch': "Hij is geen teamspeler"

Uit een rondgang van NRC langs betrokkenen en kenners komen opvallende berichten over Ajax-aanwinst Oscar Gloukh. Volgens een aantal bekenden van de spits is hij erg op zichzelf gericht.

Assaf Cohen, commentator bij de Israëlische tv-zender Sport 1, noemt de 21-jarige aanvallende middenvelder zeer zelfbewust. "Hij weet wat hij waard is en waar hij heen wil. Als een paard met oogkleppen gaat hij door het leven. Hij is zó gefocust, dat hij alles om hem heen lijkt te vergeten."

"Het is geen geheim dat hij geen teamspeler is en vooral zijn eigen belangen nastreeft', ging Nister Christoph, sportjournalist voor Kronen Zeitung, nog een stap verder. Gloukh heeft eerder eens geweigerd af te reizen voor een bekerpotje, nadat hij te horen had gekregen dat hij op de bank zou zitten. "Dat hij niet op de bank wilde zitten is het beste voorbeeld van zijn gedrag. Maar ook op het veld dribbelde hij liever dan dat hij de bal naar anderen passte. Hij had niet veel vrienden binnen het team", stelt Christoph nu tegenover NRC.

Michael Unverdorben, sportjournalist bij Salzburger Nachrichten, vindt ook dat de Israëlische international zich 'nogal egoïstisch' gedraagt op het veld. Dat kan volgens hem ook te maken hebben met het feit dat hij niet al te zeer onder de indruk was van zijn ploeggenoten bij Red Bull Salzburg.