TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax-aanwinst is 'nogal egoïstisch': "Hij is geen teamspeler"

Sara
bron: NRC
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Uit een rondgang van NRC langs betrokkenen en kenners komen opvallende berichten over Ajax-aanwinst Oscar Gloukh. Volgens een aantal bekenden van de spits is hij erg op zichzelf gericht. 

Assaf Cohen, commentator bij de Israëlische tv-zender Sport 1, noemt de 21-jarige aanvallende middenvelder zeer zelfbewust. "Hij weet wat hij waard is en waar hij heen wil. Als een paard met oogkleppen gaat hij door het leven. Hij is zó gefocust, dat hij alles om hem heen lijkt te vergeten."

"Het is geen geheim dat hij geen teamspeler is en vooral zijn eigen belangen nastreeft', ging Nister Christoph, sportjournalist voor Kronen Zeitung, nog een stap verder. Gloukh heeft eerder eens geweigerd af te reizen voor een bekerpotje, nadat hij te horen had gekregen dat hij op de bank zou zitten. "Dat hij niet op de bank wilde zitten is het beste voorbeeld van zijn gedrag. Maar ook op het veld dribbelde hij liever dan dat hij de bal naar anderen passte. Hij had niet veel vrienden binnen het team", stelt Christoph nu tegenover NRC.

Michael Unverdorben, sportjournalist bij Salzburger Nachrichten, vindt ook dat de Israëlische international zich 'nogal egoïstisch' gedraagt op het veld. Dat kan volgens hem ook te maken hebben met het feit dat hij niet al te zeer onder de indruk was van zijn ploeggenoten bij Red Bull Salzburg.

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jack van Gelder

Van Gelder haalt hard uit: "Begrijp niet waarom en waarom nu"

0
Raúl Moro

Moro geniet bij Ajax: "Heb al veel goede spelers gezien, maar hij"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Fortuna Sittard 1 0 1
3 NEC Nijmegen 0 0 0
4 FC Twente 0 0 0
5 Ajax 0 0 0
6 NAC Breda 0 0 0
7 PSV 0 0 0
8 FC Utrecht 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd