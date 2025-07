'Ajax-aanwinst landt op Schiphol en wordt maandag al gekeurd'

Maandag wordt Heerkens verwacht in het Amsterdam UMC voor de medische tests. Als daar geen verrassingen uit voortkomen, zal Ajax hem snel presenteren. Voor de 1,93 meter lange keeper ligt in de Johan Cruijff ArenA een contract van vijf jaar klaar.

"Even voor half elf stapte Heerkens zijn hotel binnen dat Ajax voor hem had geregeld. Daar wachtte zijn zaakwaarnemer Greg Gorré, die de overstap hoogstpersoonlijk in Praag had vlotgetrokken", schrijft De Telegraaf. "In een gesprek met de clubleiding van Sparta Praag vroeg hij de directie water bij de wijn te doen om Heerkens’ droomtransfer mogelijk te maken."

Ajax betaalt een vast bedrag van twee miljoen euro voor de jonge doelman, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 3,5 miljoen euro. Sparta Praag heeft daarnaast een doorverkooppercentage bedongen. Heerkens, die afgelopen zomer Europees kampioen werd met Oranje O19, is aangetrokken als beoogde stand-in voor Vitezslav Jaros.