Ajax-aanwinst oogst lof: "Er zijn weinig spelers die dat kunnen"

Jürgen Geril denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan door Kasper Dolberg terug te halen. De journalist volgde de spits bij Anderlecht namens Het Laatste Nieuws .

Volgens Geril was Dolberg de beste speler van Anderlecht. “De man met de meeste techniek en met de stijl van het huis. Ik heb hem geweldige doelpunten zien maken", vertelt hij aan Ajax Showtime. "Onder meer met een volley, waarbij hij de bal in de winkelhaak knalt. Dat was zijn grote kwaliteit."

De verslaggever denkt dat Dolberg goed tot zijn recht gaat komen bij Ajax. “Hij is erbij gebaat dat er goede voetballers om hem heen staan om aanvallen en acties op te zetten. Dat is met ups en downs gegaan bij Anderlecht. Als het niet lukt, rendeert hij minder. Bij Ajax, waar heel dominant gespeeld wordt, en waar ook meer ruimte ligt in de Nederlandse competitie, zal hij ongetwijfeld heel veel scoren", klinkt het.

Gerril herinnert een doelpunt van de Deense spits tegen AEK Athene. "Hij heeft een zeer hard afstandsschot. Onlangs scoorde hij nog tegen AEK Athene in de Europese voorrondes. Die goal was fantastisch. Bijna uit stand schoot hij de bal met 120 tot 125 kilometer per uur binnen. Er zijn denk ik weinig spelers die dat kunnen.”