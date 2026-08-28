Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-aanwinst moet wachten op debuut: "Willen hem rustig brengen"

Max
bron: Ajax
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Viktor Tsygankov zal dit weekend nog niet zijn debuut maken voor Ajax. Dat laat trainer Míchel Sánchez weten. 

Ajax nam Tsygankov deze week voor een paar miljoen euro over van Girona. De vleugelaanvaller zal zondag tegen Telstar echter nog niet opgenomen worden in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. "Hij is volledig aangesloten, maar we willen hem rustig brengen", laat Míchel weten in gesprek met de clubkanalen van Ajax.

De Amsterdammers plaatsen zich donderdag voor het hoofdtoernooi van de Conference League en hervat zondag de Eredivisie. "De wedstrijden volgen elkaar snel op en dat is mooi omdat het ritme hoog blijft, maar het vraagt ook veel van de groep. Telstar is een ploeg die altijd compact en gedisciplineerd speelt, dus we moeten scherp zijn", besluit Míchel. 

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Derksen bij VI

Derksen over Ajax-blunder: "Dan is dat de enige mogelijkheid"

0
Jordi Cruijff

'ESPN bevestigt: Ajax brengt miljoenenbod uit op linksbuiten'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Derksen over Ajax-blunder: "Dan is dat de enige mogelijkheid"

Ajax-aanwinst moet wachten op debuut: "Willen hem rustig brengen"

'ESPN bevestigt: Ajax brengt miljoenenbod uit op linksbuiten'

'Ajax-target Ounahi krijgt toestemming om naar Amsterdam te vliegen'

Cambuur legt plots vertrek Ajax-huurling uit: "Zat veel dieper"

Míchel ontdekt nieuwe optie bij Ajax: "Weet dat hij dit kan"

Van der Vaart kritisch op Ajacied: "Vindt zich veel beter dan hij is"

Ajax krijgt meevaller rond Tsygankov: 'In recordtempo' geregeld
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws