Ajax-aanwinst moet wachten op debuut: "Willen hem rustig brengen"
Viktor Tsygankov zal dit weekend nog niet zijn debuut maken voor Ajax. Dat laat trainer Míchel Sánchez weten.
Ajax nam Tsygankov deze week voor een paar miljoen euro over van Girona. De vleugelaanvaller zal zondag tegen Telstar echter nog niet opgenomen worden in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. "Hij is volledig aangesloten, maar we willen hem rustig brengen", laat Míchel weten in gesprek met de clubkanalen van Ajax.
De Amsterdammers plaatsen zich donderdag voor het hoofdtoernooi van de Conference League en hervat zondag de Eredivisie. "De wedstrijden volgen elkaar snel op en dat is mooi omdat het ritme hoog blijft, maar het vraagt ook veel van de groep. Telstar is een ploeg die altijd compact en gedisciplineerd speelt, dus we moeten scherp zijn", besluit Míchel.
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