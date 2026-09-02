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Ajax-aanwinst onthult: "Ik ben nog niet fit genoeg om te spelen"

Amber
bron: Ajax
Simon Adingra
Simon Adingra Foto: © BSR Agency

Jordi Cruijff is enthousiast over de komst van Simon Adingra naar Ajax. De 24-jarige linksbuiten wordt voor één seizoen gehuurd van Sunderland en de Amsterdammers hebben in de deal ook een optie tot koop bedongen.

Na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain moest Ajax op zoek naar een nieuwe speler voor de linkerflank. Verschillende namen passeerden de revue, waaronder Noa Lang, maar uiteindelijk viel de keuze op Adingra.

Cruijff ziet in de Ivoriaan precies het type aanvaller dat Ajax nog miste. "Simon brengt snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit. Dat is precies het profiel dat we zochten."

De technisch directeur verwacht dat Adingra direct iets kan toevoegen aan het aanvalsspel. "Hij beschikt over kwaliteiten die ons spel direct meer dreiging kunnen geven. We zijn daarom blij dat hij voor Ajax heeft gekozen en dat hij vertrouwen heeft in het plan dat we met hem hebben."

Ook Adingra zelf is enthousiast over zijn overstap naar Amsterdam. "Ajax is de perfecte club voor mij. Ik wil één-op-één-duels met verdedigers aangaan en combineren met mijn teamgenoten."

De buitenspeler weet goed waar zijn grootste kwaliteiten liggen. "Mijn sterke punten? Eén-op-één-duels met een verdediger en mijn snelheid. Hoe snel? Dat zul je zien", zegt hij lachend.

Voor zijn keuze voor Ajax sprak Adingra ook met twee bekenden uit zijn tijd bij Sunderland. "Ik heb met Brian Brobbey en Bertrand Traoré gesproken. Brian zei dat dit zijn thuis is en dat ik hem moet laten weten als ik iets nodig heb."

Ajax moet nog wel even wachten op zijn officiële debuut. Adingra is nog niet volledig wedstrijdfit en verwacht enige tijd nodig te hebben om op niveau te komen.

"Ik ben nog niet fit genoeg om te spelen. Ik heb nog twee of drie weken nodig voordat ik fit ben."

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