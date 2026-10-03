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Ajax-aanwinst overtuigd door ploeggenoot: "Hij belde me elke dag"

Joram
Geronimo Spina aan de bal
Geronimo Spina aan de bal Foto: © Pro Shots

Gerónimo Spina heeft het naar zijn zin sinds zijn komst naar Ajax. De 21-jarige Argentijn werd deze zomer overgenomen van Atlético Madrid en maakt deel uit van de plannen om ook Jong Ajax sterker te maken. In Amsterdam hoopt de verdediger een belangrijke stap in zijn carrière te zetten.

Spina is onder de indruk van de club waar hij terecht is gekomen. "Als je de naam van het stadion (van Ajax) weet, vertelt dat al een beetje over de geschiedenis van de club", vertelt hij via de officiële kanalen van Ajax. "Dit is een heel grote club met een rijke geschiedenis... Het is voor mij een eer om hier te spelen. Dit is een unieke kans."

Bij Ajax kwam Spina bovendien een bekende tegen. Jano Monserrate speelde vorig seizoen nog met hem samen bij Atlético Madrid en hielp hem op weg in Amsterdam. "Hij belt me elke dag", lacht de verdediger. "Hij belt me al sinds hij hoorde dat ik kon komen. Hij belt me elke dag, dus hij heeft me ook veel geholpen door te vertellen over de club en waar ik het best kan wonen... Hij heeft me veel geholpen."

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