Ajax-aanwinst sluit later aan: "Niet bij de eerste training"

Het is een kwestie van tijd voor Moro gepresenteerd gaat worden. "Ajax is nagenoeg rond met Real Valladolid", verzekert Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Ajax wilde hem in de winter al hebben, maar toen liep hij een schouderblessure op en ketste de deal af. Ajax heeft niet losgelaten, ze waren overtuigd dat hij ook op rechts uit de voeten kan. Nu moet hij Heitinga van extra opties voorzien. Ook voor de rechterflank."

Het is nog even afwachten voor de Spaanse vleugelaanvaller zich speler van Ajax mag noemen. "De witte rook moet van Valladolid komen, ze moeten nog wat plooien gladstrijken en ze moeten er een klap op geven. Ajax wil hem deze week al keuren", vertelt Inan, die weet dat Moro zich niet meteen vanaf de start van de voorbereiding zal laten zien. "Hij sluit niet aan bij de eerste training. Hij was op het EK, dus heeft nog vakantie. De verwachting is dat hij medio juli aan zal haken en mee kan naar de Como Cup."