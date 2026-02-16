Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax-aanwinst stapt op vliegtuig en is onderweg naar Amsterdam

Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

Maher Carrizo staat op het punt zich bij Ajax te voegen. De negentienjarige Argentijn laat via Instagram weten dat hij onderweg is naar Amsterdam, wat erop wijst dat zijn komst naar Nederland in de afrondende fase zit.

Ajax maakte begin februari al bekend dat het de vleugelaanvaller overneemt van Vélez Sarsfield, maar Carrizo wachtte nog op zijn werkvergunning. 

Daardoor liet zijn debuut in de Eredivisie voorlopig op zich wachten. Daar lijkt nu snel verandering in te komen. "Nu is het zover. Dank God. We gaan er vol voor!", schreef hij vanuit het vliegtuig op sociale media.

