Het laatste Ajax Nieuws
Ajax-aanwinst stapt op vliegtuig en is onderweg naar Amsterdam
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency
Maher Carrizo staat op het punt zich bij Ajax te voegen. De negentienjarige Argentijn laat via Instagram weten dat hij onderweg is naar Amsterdam, wat erop wijst dat zijn komst naar Nederland in de afrondende fase zit.
Ajax maakte begin februari al bekend dat het de vleugelaanvaller overneemt van Vélez Sarsfield, maar Carrizo wachtte nog op zijn werkvergunning.
Daardoor liet zijn debuut in de Eredivisie voorlopig op zich wachten. Daar lijkt nu snel verandering in te komen. "Nu is het zover. Dank God. We gaan er vol voor!", schreef hij vanuit het vliegtuig op sociale media.
Laatste nieuws
Lukkien over Ajax-target: "Zie hem graag stap in Nederland maken"
Ajax-aanwinst stapt op vliegtuig en is onderweg naar Amsterdam
Godts krijgt opbouwende kritiek: "Dat moet hij nog verbeteren"
Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"
Ajax-transfers besproken: "Belangrijkste doelstelling niet behaald"
Onthulling over Van Gangelen: "Hij vertelde mij wat hij voelde"
Grim verklaart keuzes Ajax-opstelling: "Dacht ik wel over na"
Van Polen kritisch op Ajacied: "Hij heeft dat de laatste weken niet"
Kraay Jr. zeer lovend over Ajacied: "Als díe het niet redt…"
Grim over doelpuntloze Dolberg: "Maar als je het omdraait.."
Meer nieuws
Ajax-talent onthult: "Voor mij was Abdelhak Nouri een idool"
Bounida verklaart bijzonder talent: "Dan denk je: dat wil ik ook"
Danny Buijs ziet kansloze avond in Amsterdam: "Als je zo begint"
Daley Blind weer gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Ik laat het open"
Jan Boskamp tipt oud-Ajacied: "Lijkt me wel een goede keuze"
Fred Grim verklaart geringe speeltijd Tomiyasu: "Het gaat goed"
Garcia optie voor Ajax 1? "Strategisch gezien klinkt het logisch"
Godts hint op langer verblijf bij Ajax: "Volgend seizoen nog..."
Rayane Bounida geeft hoopvolle update: "We zijn in gesprek"
Grim na blessure Zinchenko: "Ik maak me zeker zorgen over hem"
Ouder nieuws
Mokio krijgt kritiek op speelstijl: "Zo kun je toch niet voetballen?"
Buijs kritisch op 'slechte' ex-Ajacied: "Mag hopen dat hij dat ook vond"
Scholes looft oud-Ajacied: "Hij was spijkerhard, f*cking geweldig"
Van Polen lyrisch over Ajacied met branie: "Is ook geen dom ventje"
Klaassen na 'Belgisch' avondje in ArenA: "Ze zijn met teveel"
Ajax verslaat Fortuna Sittard gemakkelijk, maar verliest Zinchenko
Zinchenko-drama: verdediger moet basisdebuut voortijdig staken
Cruijff moet innoveren: "Ik moet wennen, het functioneert anders"
Opstelling bekend: Grim kiest voor debutant in duel met Fortuna
Van Gangelen keert terug: "Licht aan het einde van de tunnel"
Video’s
Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"
"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"
"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"
Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."
Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"
Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"
Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"
0 reacties