AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-aanwinst treedt in grote voetsporen: "Wil hetzelfde bereiken"

Thomas
bron: Ajax
Leo Greiml en Oscar Gloukh
Leo Greiml en Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh heeft zich in korte tijd thuisgevoeld bij Ajax, maar het dragen van rugnummer tien brengt wel de nodige druk met zich mee. De Israëlische middenvelder kwam deze zomer over van Red Bull Salzburg voor bijna vijftien miljoen euro en moest in het begin even wennen aan zijn nieuwe omgeving.

"Als je op een nieuwe plek komt, is het in het begin altijd lastig", zegt Gloukh in gesprek met de clubkanalen. "Maar ik wende snel aan Amsterdam en aan mijn teamgenoten, de trainingen en wedstrijden. Het is makkelijker geworden en ik heb het nu erg naar mijn zin."

De jonge spelmaker kreeg direct het iconische rugnummer tien toebedeeld. Dat zorgde voor extra verantwoordelijkheidsgevoel. "Ik wil het niet zwaar noemen, maar het is wel spannend. Ik voel een hoop verantwoordelijkheid. Ik zal iedere minuut die ik speel alles geven voor de club", verzekert hij. "Ik denk er niet aan als ik naar een wedstrijd ga, want bij dit rugnummer komt gewoon een hoop druk kijken. Ik kan er maar beter niet aan denken en me gewoon focussen op de wedstrijd."

Bij Ajax treedt Gloukh in de voetsporen van grote namen. "Ik heb veel van hem gezien. Hij was een leider met een fantastische techniek. Misschien wel mijn favoriete Ajax-speler", zegt hij over Dusan Tadic. Ook Hakim Ziyech en Jari Litmanen passeren de revue. "Een van de grootste Ajax-legendes en de beste nummers tien in de geschiedenis. Ik keek naar hem op YouTube, want hij is van voor mijn tijd. Hij is een van de grootste legendes", vertelt Gloukh over Litmanen. "Ik wil hetzelfde bereiken en dezelfde prijzen winnen. Dat zou geweldig zijn voor mij en mijn carrière."

Gerelateerd:
Demy de Zeeuw

De Zeeuw over Ajacied: "Iemand die altijd zijn mond open doet"

0
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Hans Kraay Junior: "Het was echt één grote gatenkaas bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd