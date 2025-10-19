Ajax-aanwinst treedt in grote voetsporen: "Wil hetzelfde bereiken"

Oscar Gloukh heeft zich in korte tijd thuisgevoeld bij Ajax, maar het dragen van rugnummer tien brengt wel de nodige druk met zich mee. De Israëlische middenvelder kwam deze zomer over van Red Bull Salzburg voor bijna vijftien miljoen euro en moest in het begin even wennen aan zijn nieuwe omgeving.

"Als je op een nieuwe plek komt, is het in het begin altijd lastig", zegt Gloukh in gesprek met de clubkanalen. "Maar ik wende snel aan Amsterdam en aan mijn teamgenoten, de trainingen en wedstrijden. Het is makkelijker geworden en ik heb het nu erg naar mijn zin."

De jonge spelmaker kreeg direct het iconische rugnummer tien toebedeeld. Dat zorgde voor extra verantwoordelijkheidsgevoel. "Ik wil het niet zwaar noemen, maar het is wel spannend. Ik voel een hoop verantwoordelijkheid. Ik zal iedere minuut die ik speel alles geven voor de club", verzekert hij. "Ik denk er niet aan als ik naar een wedstrijd ga, want bij dit rugnummer komt gewoon een hoop druk kijken. Ik kan er maar beter niet aan denken en me gewoon focussen op de wedstrijd."

Bij Ajax treedt Gloukh in de voetsporen van grote namen. "Ik heb veel van hem gezien. Hij was een leider met een fantastische techniek. Misschien wel mijn favoriete Ajax-speler", zegt hij over Dusan Tadic. Ook Hakim Ziyech en Jari Litmanen passeren de revue. "Een van de grootste Ajax-legendes en de beste nummers tien in de geschiedenis. Ik keek naar hem op YouTube, want hij is van voor mijn tijd. Hij is een van de grootste legendes", vertelt Gloukh over Litmanen. "Ik wil hetzelfde bereiken en dezelfde prijzen winnen. Dat zou geweldig zijn voor mij en mijn carrière."