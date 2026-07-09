Ajax-aanwinst trots: "Voor mij de grootste club van Nederland"
Caio Henrique voelt zich al helemaal thuis bij Ajax. De zomeraankoop is tevreden over zijn eerste dagen als speler van Ajax.
Henrique kwam eind juni over van AS Monaco. "Ik ben heel blij om bij Ajax te zijn, een grote en traditionele club in Europa", reageert hij trots bij ESPN. "Ik denk dat dit een enorme stap is in mijn carrière. Tijdens de eerste trainingen heb ik de energie van het team al kunnen voelen en ik voel me hier erg op mijn gemak."
De Braziliaans international was al snel enthousiast over zijn transfer naar Amsterdam. "Ajax is voor mij de grootste club van Nederland. Ik hou van nieuwe uitdagingen en dit voelt als een heel mooie stap. Ik ben hier gekomen om prijzen te winnen", benadrukt hij. "Dat is wat de supporters verwachten. De afgelopen jaren is dat niet gelukt, maar we hebben een heel seizoen om Ajax terug te brengen waar de club thuishoort."
De 28-jarige Henrique weet wat er van hem verwacht wordt. "Jordi heeft uitgelegd dat hij wil dat ik mijn ervaring uit Frankrijk en bij het Braziliaanse elftal overbreng op de jonge spelers. Ajax heeft altijd veel talenten gehad, maar de afgelopen jaren zijn er geen titels gewonnen. Ik denk dat er nu een goede mix ontstaat tussen jonge en ervaren spelers. Als het team goed op elkaar ingespeeld raakt, kunnen we voor prijzen meedoen."
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