'Ajax-aanwinst verdient geen topsalaris': "Schijnt mee te vallen"
Yves Bissouma verdient geen topsalaris bij Ajax. Dat onthult Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf.
Bissouma was transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur, waar hij geen succesvolle tijden kende. De middenvelder kwam regelmatig negatief in het nieuws vanwege het gebruik van lachgas. Nu krijgt hij de kans bij Ajax. "Iedereen mag een fout maken en verdient een tweede kans. Of in dit geval een derde of vierde kans…", begint Verweij.
Bissouma speelde jarenlang in de Premier League, maar verdient in Amsterdam geen topsalaris meer. "Wat ik wel begreep is dat Jordi Cruijff hem, ook doordat hij een aantal keer in de fout is gegaan, redelijk goedkoop heeft kunnen halen. Qua salaris schijnt het mee te vallen. Ajax kan zich er normaal geen buil aan vallen."
Vink ziet grote verandering bij Ajax: "Wat wil je nog meer?"
'Ajax-aanwinst verdient geen topsalaris': "Schijnt mee te vallen"
Excelsior-trainer vol ongeloof over Ajax-speler: "Bijna fraude"
Marc ter Stegen krijgt goed nieuws: "Het betekent heel veel"
'Mister Ajax' Sjaak Swart krijgt cadeau voor de eeuwigheid van Ajax
Vink prijst Ajacied: "Die jongen heeft zo’n mooie techniek"
Míchel niet in paniek na puntenverlies: "Moeten op deze voet verder"
Ajax-spits doet opvallende bekentenis: "Voel me nog steeds zwak"
Baas ziet reactie van Ajax-supporters: "Zegt veel over het spel"
Van Gassel over Ajax: "Hebben spelers die niet in de Eredivisie horen"
Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"
Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."
Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"
Overmars geprezen: "Als hij je iets stuurt, klopt je hart sneller"
Klaassen baalt na Ajax-gelijkspel: "Dat moet minder gaan worden"
Ontsnapt Ajax aan penalty? "Hij schopt hem gewoon in zijn gezicht"
Ajax met kater interlandperiode in na gelijkspel tegen Excelsior
Mogelijk grote wijzing in de Eredivisie: "Ten dode opgeschreven"
Koevermans verdedigt Ajax-speler: "Je moet hem niet afschrijven"
Ajax Vrouwen maakt gehakt van AZ, maar incasseert goal van 80 meter
Opstelling bekend: Ajax begint met basisdebutant tegen Excelsior
Pierie duidelijk over profvoetballers: "Alles komt je aanwaaien"
Woerts voorspelt seizoen Ajax: "Het kan zo helemaal instorten"
Driessen voorziet problemen bij Ajax: "Als hij op de bank belandt..."
Ajax-doelman openhartig: "Wat voor nut heb ik eigenlijk nog?"
Den Uil verontschuldigt zich over Ajax-uitspraken: "Onhandig"
Bartina Koeman uit de tijd: "Niet iedereen zal dit weten..."
Ajax-debutant moet geduld hebben: "Dat was de grootste klap"
De Boer houdt vertrouwen in Ajacied: "Ik heb met Jordi gesproken"
Wim Kieft: "Dat shirt staat hem veel beter dan dat van Ajax"