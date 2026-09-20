'Ajax-aanwinst verdient geen topsalaris': "Schijnt mee te vallen"

Bissouma was transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur, waar hij geen succesvolle tijden kende. De middenvelder kwam regelmatig negatief in het nieuws vanwege het gebruik van lachgas. Nu krijgt hij de kans bij Ajax. "Iedereen mag een fout maken en verdient een tweede kans. Of in dit geval een derde of vierde kans…", begint Verweij.

Bissouma speelde jarenlang in de Premier League, maar verdient in Amsterdam geen topsalaris meer. "Wat ik wel begreep is dat Jordi Cruijff hem, ook doordat hij een aantal keer in de fout is gegaan, redelijk goedkoop heeft kunnen halen. Qua salaris schijnt het mee te vallen. Ajax kan zich er normaal geen buil aan vallen."