Ajax-aanwinst maakte indruk: "Altijd twee spelers die hem moesten verdedigen"

"We hebben allebei in Italië gespeeld en houden van Italiaans eten", vertelt de rechtsback in gesprek met de clubkanalen. "Als hij hier is, gaan we wel naar een paar Italiaanse restaurants, want er zitten een paar goede in Amsterdam. Maar we kunnen ook lekker naar het Vondelpark of andere fijne plekken hier. Daarnaast heeft hij een vriendin en kan zij met mijn vrouw iets gaan doen, dat is mooi. Ik kijk er enorm naar uit."

Wat mogen de fans van Ajax verwachten van hun nieuwe nummer zeven? Rosa is duidelijk: snelheid, dreiging en flair. "Hij is snel en heel goed in de een-tegen-een. 'Morito' kan op beide posities voorin spelen en is een uitstekende dribbelaar. Het is een explosieve en snelle speler waar de andere ploeg altijd zorgen om heeft en altijd rekening mee moet houden", legt Rosa uit. "In mijn tijd bij Valladolid waren er altijd twee spelers die hem moesten verdedigen. Hij wil zijn tegenstander altijd 'killen' met zijn actie."

Rosa denkt dat het spel van Ajax perfect past bij de kwaliteiten van Moro. "Bij Ajax hebben we veel de bal en dat is goed voor hem", zegt hij. "Dan krijgt hij veel kansen om acties te maken. Het is mooi dat hij erbij is. We hebben al veel kwaliteit op de buitenkant en hij brengt weer iets extra’s. Een type dat we nog niet helemaal hebben en dat maakt hem meer dan welkom."

Tot slot hoopt Rosa dat zijn vriend niet alleen het team, maar ook het publiek weet te raken. "Hopelijk gaat hij de fans veel plezier en geluk brengen met goals en assists. En dat wil hij zelf zeker."