Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"

Max
bron: Ajax
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid Foto: © Pro Shots

Geronimo Spina is blij met zijn transfer naar Ajax. De verdediger kwam woensdag over van Atletico Madrid. 

Spina werd woensdag gepresenteerd door Ajax en sluit aan bij de beloften van de Amsterdammers. "Ik ben heel erg blij. Het is een belangrijke stap voor mij om zo'n club te mogen vertegenwoordigen en daar mijn best voor te doen. Dat maakt mij enorm blij", reageert hij op de clubkanalen van Ajax. 

De Argentijn hoefde niet lang na te denken over zijn keuze voor Ajax. "Omdat het een hele grote club is, met veel historie. Het is een uitdaging om dit shirt te verdedigen. Ik zal mijn best doen", belooft hij. "Zo'n grote club als deze motiveert je."

Spina komt over uit de jeugdopleiding van Atletico Madrid. "Toen ze het me vertelden, dacht ik: laten we gaan, vamos! Ik belde mijn vader en zei: laten we gaan. Ik vroeg niet eens of hij het goed vond. Ik wilde gewoon gaan. Het besluit stond vast. Het nieuws overviel me een beetje, maar gelukkig zijn we nu hier."

Gerelateerd:
Owen Wijndal bij de spelersbus van Ajax

'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'

0
Simon Adingra

'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'

'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'

Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"

"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"

'Adingra doorstaat medische keuring, deal kwestie van tijd'

Kehrer blij met transfer naar Ajax: "Dat klonk erg positief"

Bruggink waarschuwt Ajax: "Ik kan het me niet voorstellen"

Ajax profiteert van transfer Timber: "Een aanzienlijk bedrag"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws