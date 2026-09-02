Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"

Spina werd woensdag gepresenteerd door Ajax en sluit aan bij de beloften van de Amsterdammers. "Ik ben heel erg blij. Het is een belangrijke stap voor mij om zo'n club te mogen vertegenwoordigen en daar mijn best voor te doen. Dat maakt mij enorm blij", reageert hij op de clubkanalen van Ajax.

De Argentijn hoefde niet lang na te denken over zijn keuze voor Ajax. "Omdat het een hele grote club is, met veel historie. Het is een uitdaging om dit shirt te verdedigen. Ik zal mijn best doen", belooft hij. "Zo'n grote club als deze motiveert je."