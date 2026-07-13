Ajax-aanwinst zet stip aan horizon: "Dat is zeker een droom"
Caio Henrique droomt nog altijd van het Braziliaanse elftal. De aanwinst van Ajax kwam vijf keer in actie voor de Seleção, maar hoopt daar snel meer aan toe te voegen.
Henrique wil zich graag weer in de kijker spelen bij de nationale ploeg van Brazilië. "Dat is zeker een droom", laat hij weten aan FC Update. "Maar eerst wil ik hier goed spelen. Als ik bij Ajax goed presteer, weet ik zeker dat ik terugkeer bij de nationale ploeg."
De verdediger volgde in het verleden ook de topwedstrijden van Ajax, vanwege bekenden David Neres en Antony. "De Premier League en La Liga worden in Brazilië het meest gevolgd, maar de grote wedstrijden van Ajax keek ik ook weleens", besluit hij.
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