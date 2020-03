Geschreven door Jessica Westdijk 05 mrt 2020 om 21:03

Na de komst van Antony en Giovanni is Ajax bezig met de volgende versterking. De Amsterdammers zouden Jaden Philogene-Bidace naar Amsterdam willen halen.

Volgens Football Insider heeft Ajax diverse malen scouts richting Engeland gestuurd om de 17-jarige aanvaller te bekijken. Philogene-Bidace speelt op dit moment in de jeugdopleiding van Aston Villa. Hij speelt voor de O18, maar ook geregeld voor de O23. Daarnaast traint hij ook mee met het eerste elftal van de club uit de Premier League.

Een voordeel is dat de jongeling een aflopend contract heeft, waardoor hij komende zomer transfervrij is. Aston Villa is er nog niet in geslaagd om de buitenspeler bij te laten tekenen. In de strijd om zijn handtekening krijgt Ajax concurrentie van onder andere Manchester City en Bayern München. City zou het meest concreet zijn.