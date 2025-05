'Ajax aast op deze twee talentvolle keepers: Matheus vertrekt'

Ajax gaat de optie tot koop de 33-jarige doelman Matheus niet lichten, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf . De verslaggever verwacht dat de club uit Amsterdam daardoor (minimaal) één nieuwe keeper gaat halen, want ook Jay Gorter gaat waarschijnlijk weg.

"In de zoektocht naar nieuwe keepers heeft Ajax een lijst van tien potentiële versterkingen", schrijft hij. "Bronnen rondom de club bevestigen de berichtgeving van Voetbal International dat NEC- en Jong Oranje-doelman Robin Roefs (22) als zeer interessante optie wordt beschouwd", aldus Verweij.

"Ajax lijkt evenwel niet bereid de nu genoemde zes miljoen euro te betalen, omdat de toen al veel meer ervaren Jasper Cillessen in 2011 voor iets meer dan drie miljoen euro de overstap van NEC naar Ajax maakte", blikt hij terug. "Daarom wordt ook naar andere mogelijkheden gekeken. En een speler die er goed op staat, is FC Volendam-doelman Kayne van Oevelen (21)", besluit Verweij over de sluitpost, die nog een contract heeft tot medio 2028 bij de kampioen van de 'KKD'.