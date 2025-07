Ajax aast op handtekening Gloukh: "Er zijn bepaalde afspraken"

Ajax aast al een tijdje op de handtekening van Oscar Gloukh. Het gonst van de geruchten, maar officieel is de transfer van de middenvelder nog altijd niet. Thijs Zwagerman weet dat de clubleiding 'heel optimistisch' is over de komst van Gloukh.

"Het feit dat het zo lang duurt om die deal met Salzburg rond te krijgen is sowieso natuurlijk niet mooi. Voor iedere Nederlandse topclub in deze vijver, spelers van 15 à 25 miljoen, dan is het hoe langer het duurt, hoe minder lekker dat natuurlijk is", begint Zwagerman zijn verhaal in de podcast Transferpioniers. "Wat we wel zeker weten is dat Gloukh ook heel graag naar Ajax toe komt, maar dat het nu vooral met zijn club definitief gemaakt moet worden en dat die laatste plooien toch nog niet volledig zijn gladgestreken."

Tijdens de Como Cup sprak Zwagerman een aantal keer met Alex Kroes en Marijn Beuker. "Het is niet dat wij daar natuurlijk alles over loslaten. Ze zijn nog steeds wel heel optimistisch over dat het gewoon helemaal rond gaat komen. Alleen ja, echt volledig definitief akkoord is er nog steeds niet. En ja, dat is wel een heel penibele situatie, want dat is ook een puzzelstukje dat natuurlijk absoluut cruciaal is. Bijvoorbeeld voor de titelaspiratie."

Of RB Salzburg wacht op een club die met een hoger bedrag komt? "Wat ik ook zeker weet is dat er wel bepaalde afspraken tussen Gloukh en Salzburg zijn waardoor zij ook niet meer de hoofdprijs kunnen vragen. Ja, is dat ook wel vaker gebeurd. Een speler blijft nog een jaar en dan werkt de club de komende zomer mee bij een mooie stap. En als er iets komt waar je als speler graag naartoe wil."

"Maar het kaliber clubs dat nu op het vinkentouw zit voor Gloukh, denkt Salzburg misschien: straks komt er wel een club die jij (Gloukh) nog mooier vindt dan Ajax, en die ook meer betalen. Dat zij er ineens 3 miljoen bovenop gooien. Dat dan uiteindelijk wordt gezegd: dat is voor alle partijen beter. Voorlopig is dat nog niet zo concreet het geval, maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid", aldus Zwagerman.