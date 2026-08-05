'Ajax aast op Marokkaanse middenvelder van tien miljoen euro'

Ajax is deze zomer mogelijk nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens het Franse Foot Mercato heeft de Amsterdamse club interesse in Imran Louza. De middenvelder van Watford staat echter ook op de lijst van meerdere clubs uit Frankrijk en Engeland.

Ajax lijkt dus nog op zoek naar een extra middenvelder. Volgens Foot Mercato is Louza daarvoor in beeld. De 27-jarige Marokkaan speelt sinds 2021 voor Watford, dat uitkomt in het Championship. Louza kan op meerdere posities op het middenveld spelen. Hij wordt vaak gebruikt als aanvallende middenvelder, maar kan ook als controleur uit de voeten. Voor Watford speelde hij tot nu toe 141 wedstrijden, waarin hij vijftien keer scoorde en achttien assists gaf. Daarnaast kwam hij vijftien keer uit voor Marokko.

Ajax is niet de enige club met interesse. Paris FC heeft volgens Foot Mercato al contact opgenomen met Louza, maar moet eerst een speler verkopen voordat een transfer mogelijk is. Ook OGC Nice en Crystal Palace zouden de middenvelder graag willen vastleggen. Daarmee wacht Ajax mogelijk veel concurrentie als de club besluit door te pakken. De geschatte waarde van Louza ligt rond de tien miljoen euro.