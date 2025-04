'Ajax aast op talentvolle Belgische aanvallende middenvelder'

"Ajax aast op de komst van Noah Makembo. De 18-jarige aanvallende middenvelder is op een dood spoor beland bij Standard Luik. Makembo is komende zomer transfervrij, Ajax lijkt de beste papieren te hebben maar is niet de enige geïnteresseerde club", valt er te lezen.

Welke clubs nog meer geinteresseerd zijn, is niet duidelijk. Makembo speelt dit seizoen zijn wedstrijden in het onder-23 team van Standard Luik. In 26 wedstrijden gaf hij 1 assist en scoorde hij ook eenmaal.