Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax actief in de winter? "Één of twee spelers mogelijk verhuren"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Ajax kijkt tijdens de winterstop waarschijnlijk vooral naar huurconstructies. Volgens AD-verslaggever Johan Inan zijn de financiële mogelijkheden voor Alex Kroes en de zijnen in de Johan Cruijff Arena voorlopig nog altijd beperkt.

In een Q&A op de website van het Algemeen Dagblad krijgt Inan de vraag hoeveel budget Ajax heeft om in januari gericht in te kopen. "Niet heel veel", antwoordt hij. "Ik acht de kans groot dat Ajax een speler of twee gaat huren, al kan door de verkoop van spelers natuurlijk ook wat budget ontstaan voor inkomende transfers."

De club lijkt daarbij vooral te zoeken naar een controlerende middenvelder. Inan noemt enkele namen uit de Eredivisie die zouden kunnen passen. "Ik vind Kodai Sano van NEC een heel interessante speler. Stije Resink van FC Groningen is ook een goede balansspeler. Ik denk alleen dat het voor Ajax belangrijk is dat daar ook een leider, het liefst met voetballende kwaliteiten, komt te staan. Die kan de groei van het elftal en jonge individuen in het elftal versnellen."

Ondertussen werkt Ajax ook aan de komst van een nieuwe technisch directeur, die de sportieve koers moet gaan bepalen. "De directie van Ajax heeft een lijstje samengesteld met meerdere kandidaten uit binnen- en buitenland. Daar zit de naam van Jordi Cruijff inderdaad ook bij", bevestigt Inan.

Die nieuwe technisch directeur krijgt tevens een belangrijke stem in het kiezen van een nieuwe trainer. "Beuker krijgt niet per se een grotere stem in de aanstelling van de trainer", aldus Inan. "Dat was bijvoorbeeld het geval geweest als Ajax eerst voor een trainer zou gaan, aangezien Kroes niet van plan is zware besluiten te nemen en over zijn graf te regeren. De nieuwe trainer zal dus vooral uit koker van nieuwe TD komen."

