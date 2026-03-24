Ajax afgekraakt: "Go Ahead Eagles pakte meer punten in Europa"

Door de slechte prestaties van Nederlandse clubs in Europa staan ook de play-offs in de Eredivisie weer hevig ter discussie. Pieter Nieuwenhuis was in het verleden betrokken bij de invoering van de play-offs, waarbij alleen de kampioen een ticket voor de Champions League kreeg.

De nummers 2 tot en met 5 knokten in een spectaculaire seizoensfinale om de overige tickets. "Het ging om een project met de KNVB om de Eredivisie te versterken. De Eredivisie heeft het uiteindelijk maar drie seizoenen op die manier gedaan", blikt Nieuwenhuis terug op de website van VI.

"In die periode groeide het toeschouwersaantal van minder dan vijf naar meer dan zes miljoen. Ook de gewone competitie maakten we veel spannender", vervolgt hij enthousiast. "Bij Twente, Utrecht, Heerenveen en AZ was er ineens perspectief op de Champions League tot voorbij april. Met dat vooruitzicht zegde geen sponsor of seizoenkaarthouder zijn plek op. Heerenveen haalde in die periode begrotingen van dertig miljoen", constateert Nieuwenhuis.

Hij legt de schuld van de duikeling op de UEFA-coëfficiëntenranglijst dan ook vooral bij de traditionele topclubs. "Go Ahead Eagles pakte meer punten in Europa dan Ajax, Feyenoord en FC Utrecht", legt hij uit. "Ik denk dat het niet zoveel zin heeft om conclusies te trekken op basis van de generieke statistieken. Wel of geen play-offs in deze vorm is een geïsoleerde vraag, die geen oplossing biedt voor het diepere probleem: dat de topclubs internationaal niet sterk genoeg zijn. Ik denk dat je beter kan kijken naar hoe je de kwaliteit van de Eredivisie verhoogt, zodat alle clubs beter voor de dag komen", besluit Nieuwenhuis.