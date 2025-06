'Ajax afgelopen winter afgewezen door FC Barcelona-verdediger'

Ajax heeft afgelopen winter een poging gewaagd om Hector Fort over te nemen van FC Barcelona. De achttienjarige rechtsback had daar echter geen trek in.

Fort wees de interesse echter dus vriendelijk af. De jonge vleugelverdediger koos er bewust voor om bij Barcelona te blijven, ondanks de hevige concurrentie op zijn positie bij de Catalaanse club.

Hoewel zijn speeltijd beperkt is, blijft Fort geloven in zijn kans op een doorbraak in Camp Nou. "Zolang er een kleine kans is, denkt Fort alleen aan Barça", schrijft Diario Sport. Ajax heeft sindsdien geen nieuwe poging meer ondernomen om hem los te weken.