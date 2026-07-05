'Ajax afgetroefd: Amsterdammers zien target naar PSV vertrekken'

PSV is op hoofdlijnen akkoord met AZ over de transfer van Sven Mijnans. Volgens het Eindhovens Dagblad was ook Ajax geïnteresseerd in de middenvelder.

PSV zat vorig jaar al achter Mijnans aan, maar kreeg toen nul op het rekest bij AZ. Nu lijkt de transfer wel rond te komen. Volgens het ED is er op hoofdlijnen een akkoord over een transfersom van in totaal 13 miljoen euro. Naar verwachting zal de middenvelder begin volgende week medisch gekeurd worden.

Het ED schrijft dat ook Ajax nog serieuze belangstelling had in de aanvoerder van de Alkmaarders. Daarnaast zouden er ook meerdere buitenlandse clubs geïnteresseerd zijn in Mijnans.