'Ajax afgetroefd door Feyenoord in strijd om zoon oud-international'

Jerayno Schaken, de zoon van voormalig international Ruben Schaken, vervolgt zijn carrière in Rotterdam. De talentvolle buitenspeler van SC Heerenveen O17 stond in de belangstelling van diverse topclubs, waaronder Ajax en PSV, maar heeft uiteindelijk gekozen voor Feyenoord, zo meldt Ajax Showtime .

Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader, die tussen 2010 en 2015 het rood-witte shirt droeg en drie interlands speelde voor het Nederlands elftal. Jerayno zal bij Feyenoord een contract ondertekenen tot medio 2028.

Schaken maakte indruk bij sc Heerenveen en speelde zich daarmee in de kijker van meerdere clubs. Ondanks zijn jonge leeftijd – hij behoort tot de O16-lichting – speelt hij al in de O17, mede omdat Heerenveen geen O16-team heeft. Hij wist zich in Friesland te onderscheiden en werd afgelopen seizoen kampioen in de tweede divisie met sc Heerenveen, waardoor promotie naar de eerste divisie werd afgedwongen.

Naast Feyenoord deden ook Ajax en PSV een contractaanbieding, maar de keuze viel uiteindelijk op de club waar zijn vader furore maakte. Ajax was op zoek naar versterkingen voor de O17-selectie, maar ziet Schaken nu naar een directe concurrent vertrekken.