Ajax afgetroefd door Nederlandse concurrenten op de UEFA ranking

De ranglijst van de UEFA wordt opgesteld op basis van de prestaties van clubs in Europese competities over de afgelopen vijf seizoenen. De behaalde resultaten worden uitgedrukt in coëfficiënten. Feyenoord verzamelde in die periode 71.000 punten.

Met dat puntenaantal blijven de Rotterdammers hun Nederlandse concurrenten PSV (69.250) en Ajax (67.250) voor. AZ Alkmaar volgt op enige afstand en bezet met 54.500 punten de 39e plaats op de ranglijst. FC Twente staat op een 122e plek met 13.500 punten.