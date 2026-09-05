'Ajax afgezet? NEC betaalt veel minder voor Kaplan dan Ajax eiste'
Carlos Aalbers heeft details gedeeld over de transfer van Ahmetcan Kaplan, die naar NEC verkaste deze zomer. De technisch directeur heeft in De Gelderlander vertelt dat Ajax aanvankelijk een veel hoger bedrag eiste voor de speler dan uiteindelijk betaald is.
"Voor Kaplan was de vraagprijs in eerste instantie 7 miljoen euro en die hebben we nu voor 2,5 miljoen euro gekocht", vertelt Aalbers in het eerder genoemde blad. Geduld was de sleutel hier, maar dat is niet altijd zo. "Wat ik wel heb geleerd, is dat ik soms sneller moet doorschakelen."
"We zijn met twee echt talentvolle spelers een maand lang bezig geweest. Voor de een wilden we zelfs het transferrecord verbreken. De volgende keer moet ik er na een dag of tien een streep doorheen zetten om geen tijd te verliezen", besluit hij.
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