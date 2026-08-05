Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax akkoord met FC Barcelona: Amsterdammers trekken linksback aan'

Rik Engelbertink
bron: Mundo Deportivo
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © BSR Agency

Jofre Torrents gaat de volgende aanwinst worden van Ajax. Dat meldt het Spaanse Mundo Deportivo woensdagmiddag. Ajax gaat de jongeling huren van het Spaanse FC Barcelona. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Dat Ajax gecharmeerd was van de linksback was al duidelijk. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Ajax voor hem door gaat pakken. Mundo Deportivo meldt inmiddels dat Ajax en FC Barcelona al tot een akkoord zijn gekomen. 

Of Ajax ook een optie tot koop heeft bedongen in de huurdeal is niet duidelijk. Bij het eerste van Barca kon hij op weinig speeltijd rekenen, terwijl hij al te goed is voor het reserveteam. Een tijdelijk vertrek leek dan ook logisch, gezien Barcelona hem niet wil verkopen. "Flick heeft veel vertrouwen in hem en wil hem niet uit het oog verliezen", schrijft het blad.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws