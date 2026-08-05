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'Ajax akkoord met FC Barcelona: Amsterdammers trekken linksback aan'

Rik Engelbertink
bron: Mundo Deportivo
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © BSR Agency

Jofre Torrents gaat de volgende aanwinst worden van Ajax. Dat meldt het Spaanse Mundo Deportivo woensdagmiddag. Ajax gaat de jongeling huren van het Spaanse FC Barcelona. 

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Dat Ajax gecharmeerd was van de linksback was al duidelijk. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Ajax voor hem door gaat pakken. Mundo Deportivo meldt inmiddels dat Ajax en FC Barcelona al tot een akkoord zijn gekomen. 

Of Ajax ook een optie tot koop heeft bedongen in de huurdeal is niet duidelijk. Bij het eerste van Barca kon hij op weinig speeltijd rekenen, terwijl hij al te goed is voor het reserveteam. Een tijdelijk vertrek leek dan ook logisch, gezien Barcelona hem niet wil verkopen. "Flick heeft veel vertrouwen in hem en wil hem niet uit het oog verliezen", schrijft het blad.

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