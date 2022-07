Geschreven door Idse Geurts 04 jul 2022 om 10:07

Ajax heeft eindelijk een akkoord bereikt met Tottenham Hotspur over de transfer van Steven Bergwijn. Dit melden Voetbal International en De Telegraaf. Na maanden van onderhandelen hebben beide clubs elkaar dus toch gevonden. Naar verluidt komt de vleugelaanvaller voor 30 miljoen euro over vanuit Engeland. Dit betekent dus een recordtransfer voor Ajax. Nooit eerder betaalde de Amsterdammers zo veel geld voor een speler. Op dit moment is S├ębastien Haller met 22,5 miljoen euro nog de recordhouder.

Bergwijn tekent in Amsterdam een contract voor vijf jaar. De aanvaller was zelf al geruime tijd akkoord met Ajax over een contract. Volgens Voetbal International zullen de komende dag nog wat details worden gladgestreken en wordt Bergwijn daarna medisch gekeurd. Uiteindelijk betaalt Ajax wel meer geld dan in eerste instantie de bedoeling was. De Amsterdammers wilden maximaal 25 miljoen euro voor Bergwijn liggen, maar Spurs-voorzitter Daniel Levy wilde het volledige aankoopbedrag van Bergwijn terugverdienen. In 2020 kwam de aanvaller voor 30 miljoen euro over van PSV.

Met Bergwijn heeft Ajax dus eindelijk de gewenste aanvallende versterking binnen. In januari waren de Amsterdammers ook al dicht bij een transfer van Bergwijn, maar toen viel de deal op het laatste moment in het water. Ook deze transferperiode leek een overgang ver weg, zeker nadat Everton ook interesse toonde in de Nederlander. Toch lijkt Bergwijn dus uiteindelijk op weg naar Amsterdam.