Geschreven door Idse Geurts 04 nov 2021 om 16:11

Ajax heeft door de Champions League-deelname van dit seizoen al 65 miljoen euro kunnen bijschrijven. De goede prestaties op het veld lijken de Amsterdammers dus geen windeieren te leggen. Toch kwam een groot deel van deze inkomsten al binnen voordat het Champions League-seizoen begon. Ajax ontving toen al 15,6 en 20 miljoen euro vanwege de startpremie en de coƫfficiƫntenpremie.

De zeges in de Champions League leveren echter ook aardig wat geld op. In de Champions League ontvangt de winnende ploeg 2,8 miljoen euro. De vier zeges van Ajax leverden tot nu toe dus 11,2 miljoen euro op. Daarnaast krijgt Ajax ook nog eens 10 miljoen euro, omdat de ploeg zich heeft geplaatst voor de achtste finales. Tot slot komen er ook nog inkomsten binnen via kaartverkoop en uitzendrechten. Dit bedraagt bij elkaar ongeveer 9 miljoen euro.

Uiteindelijk kan dit bedrag nog verder oplopen. Als Ajax de komende wedstrijden tegen Sporting en Besiktas ook weet te winnen, kan er weer 2.8 miljoen per wedstrijd worden bijgeschreven. In de achtste finales worden deze premies ook nog hoger. Ajax lijkt dus weer een extreem lucratief seizoen tegemoet te gaan. Wellicht komt het bedrag in de buurt van het seizoen 2018/2019. Toen wist de club 95,3 miljoen euro bij elkaar te spelen in de Champions League.