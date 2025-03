Ajax alsnog naar club WK? FIFA zet Mexicaanse ploeg uit toernooi

Club León voldoet niet aan de reglementen, dus is er een plek vrijgekomen bij het toernooi dat van 14 juni tot 13 juli in de Verenigde Staten wordt gehouden. Ajax wist zich net niet te plaatsen, maar maken de Amsterdammers nu alsnog kans. "Wij vinden het te prematuur om te reageren", laat een woordvoerder van de club weten aan de NOS. Ajax staat eerste op de Europese ranglijst van clubs die niet geplaatst zijn.

Marjan Olfers, hoogleraar sportrecht aan de VU, acht de kans klein dat Ajax nu uitgenodigd wordt voor het internationale toernooi. "De verwachting is dat FIFA naar de ranglijst en dan de quota per continent kijkt. Ik verwacht dat FIFA geen derde Mexicaanse club toelaat, want in principe is het maximum per land twee clubs", legt ze uit. "Ik verwacht dat de FIFA voor een andere club kiest dan Ajax."