'Ajax-assistent gaat aan de slag bij Real Sociedad met bekende'

Francisco, die deze zomer het stokje overneemt van Imanol Alguacil, komt vanuit het beloftenteam en stelt zijn staf samen. Sánchez Mateos wordt vrijwel zeker aangetrokken door Real Sociedad, aldus de Baskische krant. Eerder meldde ESPN dat hij ondanks het vertrek van Farioli openstond voor een langer verblijf bij Ajax, maar de club lijkt inmiddels stilletjes afscheid van hem te hebben genomen.

Volgens El Diario Vasco kan de clubloze Sánchez Mateos snel aan de slag bij Real Sociedad. Hoewel hij voor velen een onbekende is, wordt hij door kenners gezien als een waardevolle aanwinst. Hij heeft een nauwe band met Real Sociedad-directeur Erik Bretos, die hem via zijn broer, presentator Aimar Bretos, leerde kennen. Samen richtten zij ooit de website El Diván del Fútbol op, gericht op tactische ontwikkeling. Bretos werd later sportief directeur van Real Sociedad, terwijl Sánchez Mateos als jeugdtrainer in Qatar Farioli ontmoette en hem als assistent vergezelde.

Sánchez Mateos werkte eerder ook als assistent van Farioli bij Karagümrük, Alanyaspor en OGC Nice. Afgelopen seizoen haalden zij samen met Ajax de tweede plaats in de Eredivisie. Voorlopig gaan hun wegen echter uiteen.