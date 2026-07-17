Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"
Juanvi Peinado is begonnen als assistent-trainer van Míchel bij Ajax. Vanuit Spanje zijn de verwachtingen hoog. Néstor Susaeta, technisch directeur van CD Guadalajara, werkte vorig seizoen samen met Peinado en denkt dat hij van grote waarde kan zijn voor de Amsterdamse club.
Susaeta is vooral onder de indruk van de manier waarop Peinado met zijn spelers omgaat. "Hij is een trainer die het erg belangrijk vindt om met zijn spelers in gesprek te gaan", vertelt hij aan Ajax Showtime. "Hij is heel benaderbaar en toont oprechte interesse in zowel hun ontwikkeling als voetballer als in hun persoonlijke leven. Voor hem draait het trainersvak om de voortdurende ontwikkeling van de speler."
Volgens Susaeta is Peinado bovendien iemand die volledig voor het voetbal leeft. "Hij is een echte voetbalfanaat. Hij houdt enorm van zijn vak en heeft een ongekende passie. In meer dan twintig jaar in dit vak ben ik nog nooit iemand tegengekomen met zo'n enorme arbeidsethos."
De technisch directeur verwacht ook dat Ajax in Spanje extra aandacht zal krijgen door de komst van meerdere Spaanse trainers en bestuurders. "Ajax is een zeer geliefde club in Spanje, vooral dankzij de invloed van Johan Cruijff. Nu Jordi Cruijff actief is als technisch directeur en Míchel hoofdtrainer is, zullen veel mensen in Spanje Ajax met extra belangstelling volgen. Het is een prachtig project en ik ben ervan overtuigd dat het team een duidelijke identiteit zal krijgen en de supporters veel plezier zal bezorgen."
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Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"
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