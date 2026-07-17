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Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"

Amber
bron: Ajax
Alberto Garrido
Alberto Garrido Foto: © Pro Shots

Alberto Garrido is een van de nieuwe assistent-trainers van Ajax. De 49-jarige Spanjaard is buiten het veld heel rustig, maar op het veld komt er een andere kant van hem naar boven. Dat zegt Garrido in een interview op de clubwebsite.

"Ik ben iemand die het fijn vindt om vrienden dichtbij zich te hebben en ben niet iemand die snel van baan verandert. Kijk naar mijn tijd bij Real Madrid", zegt Garrido. Hij werkte vijftien jaar in verschillende rollen bij Real Madrid. "Maar ik switch ook niet vaak van auto; alleen als die kapotgaat, koop ik een nieuwe. Ik ben ook al 25 jaar getrouwd met dezelfde vrouw. Daarnaast ben ik ook niet vaak verhuisd, behalve wanneer dat voor mijn werk nodig was. Kortom: ik ben een rustig persoon, heb mijn dierbaren graag om mij heen en heb een enorme passie voor mijn vak."

Op het veld is dat anders, erkent Garrido. "Dat is wel anders. Op het veld zorgt die passie ervoor dat een andere kant van mij naar boven komt. Daar ben ik emotioneler. Ik beleef alles veel intenser, soms zelfs impulsiever dan in de rest van mijn leven."

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