Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"
Alberto Garrido Martinez en Juanvi Peinado Fernández zijn sinds dit seizoen de assistenten van trainer Míchel Sánchez. De 49-jarige Garrido werkte de afgelopen jaren bij Watford en hield zich daar vooral bezig met de individuele ontwikkeling van spelers.
Dat vertelt Garrido op de clubwebsite. "Na die twee jaar ben ik ervan overtuigd dat het in het profvoetbal heel waardevol is om ook aandacht te besteden aan de individuele ontwikkeling van de speler. Door spelers beter te maken, verbeter je uiteindelijk ook het team als geheel." Het is iets wat hij ook heeft besproken met Míchel, zo geeft hij aan. "Hij wilde een technische staf samenstellen waarin er niet echt vaste rollen voor assistent-trainers waren. We dachten dat dit, gezien het profiel van de spelers, ook binnen Ajax erg nuttig is."
"Daarom hebben we afgesproken dat ik naast mijn rol als assistent-trainer ook mijn aandacht zal richten op die individuele ontwikkeling. Ik kijk naar wat Míchel Sánchez nodig heeft binnen zijn speelwijze en hoe we op microniveau iedere speler kunnen verbeteren, zodat zowel de speler als het team daarvan profiteert. Individuele ontwikkeling staat dus centraal", vertelt Garrido.
Hij hoopt dat spelers hun verantwoordelijkheid pakken. "Natuurlijk houd ik van bijzondere spelers met lef die het verschil kunnen maken en een wedstrijd naar hun hand kunnen zetten. Maar ik heb een zwak voor verantwoordelijke teamspelers. Voor spelers die bijdragen aan een hecht en compact team. Misschien zijn zij niet elke week een tien, maar ze leveren wel telkens een acht."
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