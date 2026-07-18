Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"

Dat vertelt Garrido op de clubwebsite. "Na die twee jaar ben ik ervan overtuigd dat het in het profvoetbal heel waardevol is om ook aandacht te besteden aan de individuele ontwikkeling van de speler. Door spelers beter te maken, verbeter je uiteindelijk ook het team als geheel." Het is iets wat hij ook heeft besproken met Míchel, zo geeft hij aan. "Hij wilde een technische staf samenstellen waarin er niet echt vaste rollen voor assistent-trainers waren. We dachten dat dit, gezien het profiel van de spelers, ook binnen Ajax erg nuttig is."

"Daarom hebben we afgesproken dat ik naast mijn rol als assistent-trainer ook mijn aandacht zal richten op die individuele ontwikkeling. Ik kijk naar wat Míchel Sánchez nodig heeft binnen zijn speelwijze en hoe we op microniveau iedere speler kunnen verbeteren, zodat zowel de speler als het team daarvan profiteert. Individuele ontwikkeling staat dus centraal", vertelt Garrido.