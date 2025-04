'Ajax-assistenten hebben ook clausule': "Lager dan de hoofdtrainer"

Deze week kwam naar buiten dat Farioli voor vijf miljoen euro op te halen is, maar hij is niet de enige. "Farioli heeft ook nog assistenten, waarvan ik denk dat hij Dave Vos niet zal meenemen, dus het gaat om zijn buitenlandse assistenten. Ik heb het even nagevraagd rondom Ajax, maar het blijkt dat die ook een clausule in hun contract hebben", vertelt Verweij.

De afkoopsommen voor de assistenten zijn niet zo hoog als voor de hoofdtrainer. "Dus als hij zijn hele 'gevolg' mee wil nemen naar Italië of waar dan ook, dan zou dat ongeveer tussen de acht en tien miljoen euro zijn", aldus de journalist. "Dat is uiteraard lager dan de clausule van de hoofdtrainer, maar ook voor de assistenten moet betaald worden, want die hebben ook doorlopende contracten. Dan zou het totaalbedrag ongeveer acht miljoen en misschien nog iets meer kunnen zijn."