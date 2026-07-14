Ajax-assistenten werkten in Premier League: "Assistent van Lopetegui"
Ajax stelde recent Alberto Garrido Martinez en Juanvi Peinado Fernández aan als nieuwe assistenten van het eerste elftal. De Spanjaarden voetbalden zelf eerder op het derde niveau van Spanje.
De 49-jarige Garrido behaalde na zijn actieve voetbalcarrière zijn trainersdiploma's. "Inmiddels ben ik ook docent lichamelijke opvoeding. Terwijl ik die diploma’s haalde, begon ik bij Real Madrid. Daar heb ik vijftien jaar gewerkt in verschillende rollen en trainde alle verschillende leeftijdscategorieën", vertelt Garrido op de clubwebsite. "Daardoor heb ik kennis van het hele proces van een voetballer om prof te worden, van jong tot oud. De afgelopen twee seizoenen was ik assistent-trainer bij Watford, in de Premier League en in de Championship."
Peinado, 53 jaar, stopte op zijn dertigste met voetbal en ging daarna aan de slag als trainer. "Dit is mijn 25e seizoen als coach. Ik heb het geluk gehad om bij belangrijke clubs in Spanje te werken, zoals Real Madrid, Villarreal en Rayo Vallecano. De afgelopen zes jaar werkte ik als assistent-trainer van Julen Lopetegui. Eerst bij Sevilla en daarna in de Premier League bij Wolverhampton Wanderers en West Ham United. Daarna hervatte ik mijn loopbaan als hoofdtrainer op het derde niveau van Spanje. Vervolgens kreeg ik van Míchel Sánchez het voorstel om hem te helpen in dit prachtige project."
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