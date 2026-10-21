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Ajax-Atalanta niet uitverkocht: Italianen verkopen uitvak niet uit

Rik Engelbertink
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

De Conference League-wedstrijd Ajax-Atalanta Bergamo zorgt niet voor genoeg interesse bij de Italiaanse fans om het uitvak uit te verkopen. De Italianen nemen 2239 supporters mee naar Amsterdam, waar er 2700 toegestaan zijn.  

Dat meldt AT5. De vorige keer dat de twee ploegen elkaar tegenkwamen was tijdens de coronapandemie in de groepfase van de Champions League. In Bergamo speelde Ajax met 2-2 gelijk. In Amsterdam werd er met 0-1 verloren. 

Ondanks het feit dat het uitvak niet uitverkocht zal zijn, heeft men in Amsterdam maatregelen genomen. "De woordvoerder van de burgemeester geeft voor het aankomende duel aan dat de situatie in de stad in de gaten gehouden wordt. Er worden geen uitspraken over de eventuele veiligheidsmaatregelen", schrijft AT5.

Atalanta Bergamo begon voortvarend aan de Conference League met een 3-1 overwinning op het Cypriotische Pafos. Ajax verloor met 2-1 van Hajduk Split. In de Johan Cruijff Arena wordt er afgetrapt om 21.00 uur. 

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