Ajax-back maakt debuut bij Denemarken en boekt ruime overwinning

Hij kwam in het duel tegen de Baltische staat het elftal in tijdens een 4-0 voorsprong. Eerder behoorde Gaaei al eens tot de Deense selectie, maar debuteren deed hij nog niet. Nu is dat moment daar dus wel gekomen. Hij mocht het veld inkomen voor Rasmus Kristensen, die tussen 2018 en 2019 ook in Amsterdam speelde.

Andrey Drayer maakte nog de 5-0 terwijl Gaaei in het veld stond. De verdediger gaat zich nu in Slowakije voegen bij Denemarken O21 voor het EK. De tweede groepswedstrijd moet zijn land tegen Jong Oranje spelen, waar hij ploeggenoten Kenneth Taylor en Youri Regeer treft.