Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
'Ajax bang voor harde kern': "Niemand durft echt in te grijpen"

Arthur
bron: Trouw
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

Ajax heeft geen enkel zicht op wie zich binnen de F-Side bevindt. Dat concludeert Trouw na een diepgaand artikel over de harde kern van de club. De krant sprak met drie insiders en schetst een beeld van een verdeelde F-Side, bestaande uit verschillende subgroepen die ieder hun eigen prioriteiten hebben.

'De macht van het meest fanatieke supportersgedeelte op de tribune en binnen Ajax is groot en gebaseerd op angst. Niemand durft echt in te grijpen,' stelt de krant. 'De F-Side suggereert eenheid, maar bestaat in feite uit een wirwar van groepen met elk hun eigen identiteit. Een volledig overzicht is onmogelijk, omdat sommige groepen nauwelijks waarneembaar zijn.'

Een van de insiders omschrijft de tribune als een: "anarchistische opeenhoping van mensen zonder enige stroomlijning." Volgens Trouw is deze anarchie bij Ajax groter dan bij andere clubs met beruchte harde kernen, zoals Feyenoord en FC Utrecht. 'Sommige F-Siders komen niet eens naar de wedstrijd voor het voetbal.'

Trouw somt enkele groepen op die actief zijn op de tribune en daarbuiten. 'Facties als de Criminal Bombing Squad (CBS), Ultras Amsterdam, South Crew en 76 Crew houden zich vooral bezig met tifosi (sfeeracties), spandoeken en graffiti buiten het stadion. Invloedrijk is AFCA, de fanatieke supportersvereniging en gesprekspartner van de directie. Hun oproep tot actie na de slechte seizoenstart droeg bij aan de aanstelling van Fred Grim als assistent van hoofdtrainer John Heitinga.'

Het overzicht wordt ingewikkelder door groepen met dezelfde naam maar een andere focus. 'Er is ook een gelijknamige hooligangroep, A.F.C.A., waaronder vele subgroepen vallen. Een daarvan is De Oude Garde, de eerste generatie hooligans die het stereotype heeft gevormd. Het is een hechte vriendengroep van stevige drinkers uit de lagere sociale klassen, clubliederen zingend en smachtend naar de volgende vechtafspraak in een weiland met hooligans van een andere club. Deze eerste generatie bestaat inmiddels uit vijftigers en zestigers die nauwelijks nog voor problemen zorgen. Ze zitten vooral aan de rechterkant van de tribune uit te bollen met een aantal oude wijkgroepen.'

'Degenen die knokken en rellen, zijn tegenwoordig vooral jonge hooligans, die midden vooraan staan,' schetst Trouw. 'Bekende facties zijn AFCA Youth (derde generatie) en AFCA 4th (vierde generatie). De overleden Tum behoorde tot de Amsterdam Hooligans, de vijfde en een-na-jongste generatie. De '5th' forceerde ook de nooddeur. Bij de overheid staat deze groep bekend als gewelddadig en betrokken bij handel in crystal meth. Tum relde mee bij uitwedstrijden in Athene, Glasgow en Zwolle en viel bij Jong Ajax-Jong Feyenoord voetbalicoon Dirk Kuijt aan, toen hij trainer was van de Rotterdammers.'

Binnen de F-Side bestaan ook groepen die niets met supportersschap te maken hebben. 'Berucht is ook de AFCA-subgroep Gajes Gang, die zich distantieert van het voetbalsupporterschap en zich alleen identificeert als hooligangroep. Zij zijn zogeheten 'sportfrei youth', een term uit het hooliganmilieu voor een club jongeren die zich toelegt op bosgevechten met andere hooligangroepen. Daarin heeft vechten voetbal vervangen als hoofdzaak.'

