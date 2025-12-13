Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-bankzitter deze winter weg? "Speler voor Twente of Utrecht"

Joram
bron: VoetbalPrimeur
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax Foto: © BSR Agency

Kian Fitz-Jim komt dit seizoen weinig aan spelen toe bij Ajax. Er bestaat een mogelijkheid dat de jonge middenvelder een stap binnen de Eredivisie maakt. FC Utrecht en FC Twente worden genoemd als mogelijke vervolgclubs.

"Ik dacht gelijk aan Twente", zegt verslaggever Lars Teunissen van de DoneDeal-podcast van VoetbalPrimeur. "Op de één of andere manier heb ik daar een gevoel bij. Die link Ajax-Twente gaat vaker goed. Ik vind Kian Fitz-Jim nog niet rijp voor een stap naar het buitenland. Voor mijn gevoel komt dat te vroeg, zeker de topcompetities."

Teunissen vervolgt: "Je hoeft niet in het rechterrijtje van de Eredivisie gaan zoeken, want die kunnen hem waarschijnlijk niet betalen. Wie in het linkerrijtje kunnen hem gebruiken? Ik vind dat het middenveld van Twente best wel weinig creativiteit heeft. Hlynsson brengt dat met zich mee, maar daarbuiten vind ik het best wel statisch, en kunnen ze wel een acht gebruiken. Dus voor mij was dit één-tweetje best wel snel gelegd."

Collega Kaj Ramsteijn denkt meer aan FC Utrecht. "De kans is groot dat Zechiël na dit seizoen teruggaat naar Feyenoord. Dan kun je daarop voorsorteren. Hij kan die rol uitstekend vervullen. Hij lijkt me een uitstekende speler voor Utrecht. Ik denk dat hij en Zechiël wel vergelijkbare spelers zijn. NEC zou ook nog kunnen, maar daar moet dan ook nog wel iets gebeuren", aldus Ramsteijn. 

