Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax begint Champions League-campagne met nederlaag tegen Inter

Cherine
Davy Klaassen en Kenneth Taylor
Davy Klaassen en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax is woensdagavond zijn Champions League-avontuur begonnen met een 0-2-nederlaag tegen Inter in de Johan Cruijff ArenA. Marcus Thuram zorgde met twee rake kopballen voor de overwinning, terwijl Kasper Dolberg in de tweede helft zijn rentree maakte bij de Amsterdammers.

Trainer John Heitinga koos in zijn basisopstelling onder meer voor Youri Baas, Davy Klaassen en Oliver Edvardsen. Josip Sutalo, Oscar Gloukh, Raúl Moro en Dolberg begonnen op de bank. Bij Inter stonden Denzel Dumfries en Stefan de Vrij aan de aftrap.

Ajax begon fel en zette hoog druk, maar het eerste grote gevaar kwam van Inter. Thuram profiteerde van balverlies van Edvardsen en scoorde bij de eerste paal op een voorzet van Hakan Calhanoglu: 0-1. Na rust kopte Thuram opnieuw een corner van Calhanoglu binnen: 0-2. Owen Wijndal voorkwam later bijna een derde treffer.

In de tweede helft bracht Heitinga Dolberg en James McConnell in het veld, gevolgd door Moro en Gloukh. Ajax kwam iets meer in de buurt van het doel van Inter, maar een treffer viel niet meer. Zo begon de ploeg van Heitinga het Champions League-seizoen met een nederlaag, terwijl Dolberg zijn eerste minuten van het seizoen maakte.

Champions League
