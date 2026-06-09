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Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd

Gijs Kila
bron: Eredivisie
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts Foto: © BSR Agency

Ajax begint het Eredivisie-seizoen 2026/27 met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Op zondag 9 augustus gaat de ploeg van Míchel op bezoek in Overijssel, waar om 14.30 uur wordt afgetrapt.

Voor Ajax betekent het duel direct de start van een nieuw tijdperk onder de Spaanse trainer, die deze zomer werd aangesteld. De Amsterdammers hopen na een teleurstellend seizoen direct goed uit de startblokken te schieten.

Ajax hoeft bovendien niet lang te wachten op de eerste topper van het seizoen. In speelronde vijf ontvangt de club PSV in de Johan Cruijff ArenA. Dat duel staat gepland voor zaterdag 5 september.

De eerste Klassieker van het seizoen volgt later in het jaar. Op zondag 29 november reist Ajax af naar De Kuip voor de ontmoeting met Feyenoord in speelronde veertien.

Programma Ajax eerste speelronde

  • PEC Zwolle - Ajax (zondag 9 augustus, 14.30 uur)

Belangrijke data

  • Ajax - PSV: zaterdag 5 september (speelronde 5)
  • Feyenoord - Ajax: zondag 29 november (speelronde 14)
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