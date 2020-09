Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 sep 2020 om 16:09

Ajax trapte zondag het nieuwe Eredivisie-seizoen af tegen Sparta Rotterdam. De trend van de afgelopen jaren liet zien dat de Amsterdammers vaak niet met de volle buit naar huis gaan; de laatste overwinning in speelronde 1 was alweer uit het seizoen 2016/17. Toen wist de ploeg van Peter Bosz ook te winnnen op Het Kasteel.

Ajax begon niet sterk aan het duel. Sparta liet gelijk zien dat ze niet van plan waren om de punten mee te geven en probeerde zelfs hoog druk te zetten op de bezoekers. Er zijn weinig kansen aan beide kanten en na 27 minuten pakt Nico Tagliafico een rode kaart voor een ongelukkige handsbal. Sergiño Dest komt daardoor al vroeg het veld in voor Zakaria Labyad. In de 37e minuut is daar dan eindelijk de eerste echte kans. Nieuwkomer Antony krijgt de kans op uit te halen van zo’n twintig meter en weet de bal met een vervelende stuit langs doelman Van Leer te krijgen. De ploeg van Erik ten Hag gaat rusten met een 0-1 voorsprong.

In de tweede helft kan Ajax opnieuw geen indruk maken. Er zijn weinig kansen en het blijft een vrij saaie wedstrijd. Na 70 minuten is het even spannend als Bart Vriends de bal over de lat mikt en de VAR kijkt of Sparta een penalty verdient, maar deze wordt niet gegeven. Na 74 minuten verlaat doelpuntenmaker Antony het veld voor David Neres. Met nog een kleine 10 minuten te gaan komen ook Lassina Traoré en Jurriën Timer erbij voor Quincy Promes en Noussair Mazraoui. In de 86e minuut krijgt Onana nog geel voor tijdrekken.